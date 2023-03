Schaffner Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnsteigerung

Schaffner mit deutlicher Margensteigerung gegenüber Vorjahresperiode



24.03.2023 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Luterbach, 24. März 2023 - Die Schaffner Gruppe konnte im ersten Halbjahr 2022/23 (1. Oktober 2022 bis 31. März 2023) an den guten Geschäftsgang des zweiten Semesters 2021/22 anknüpfen. Das Wachstum des Nettoumsatzes wird für das erste Halbjahr 2022/23 die mittelfristige Zielsetzung von über 5% erreichen. Die EBIT-Marge wird am oberen Ende des mittelfristige Zielbands von 10 bis 12% zu liegen kommen und damit die EBIT-Marge für das 1. Halbjahr 2021/22 von 9.0% deutlich übertreffen. Die Schaffner Gruppe wird den vollständigen Halbjahresbericht 2022/2023 am 4. Mai 2023 publizieren. Finanzkalender

4. Mai 2023 Publikation des Halbjahresberichts 2022/23

6. Dezember 2023 Publikation des Geschäftsberichts 2022/23

9. Januar 2024 28. ordentliche Generalversammlung Schaffner - MORE POWER TO YOU

Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von EMV-Filterlösungen für zukunftsträchtige Industriemärkte und Elektromobilität. Die Angebotspalette umfasst EMV-Filter, elektromagnetische Komponenten, Power-Quality-Filter sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. Schaffner-Produkte schützen leistungselektronische Systeme in industriellen Anwendungen wie Maschinen und Robotik, Medizinaltechnik, Gebäudetechnik oder der elektrischen Infrastruktur vor Störungen aus dem Elektrizitätsnetz. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen verhindern EMV-Filter von Schaffner Störungen in der Bordleistungselektronik und gewährleisten den einwandfreien Betrieb. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner zudem Antennen für schlüssellose Zugangssysteme. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden mit eigenen Entwicklungs-, Produktions-, Verkaufs- und Applikationszentren und ist in Asien, Europa und Nordamerika präsent. Kontakt

