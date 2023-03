EQS-Ad-hoc: Monitchem Holdco 2 S.A. / Schlagwort(e): Personalie

Monitchem Holdco 2 S.A.: Thomas H. Ahrens wird neuer CEO der CABB Group



24.03.2023

Thomas H. Ahrens wird neuer CEO der CABB Group Sulzbach / Pratteln, 24. März 2023 - Die CABB Group hat heute die bevorstehende Ernennung von Thomas H. Ahrens (61) zum neuen CEO bekanntgegeben. Ahrens ist derzeit CEO der COMPO EXPERT Gruppe, einem führenden globalen Hersteller von Spezialdüngemitteln für den Profi-Gebrauch mit Sitz in Münster (Deutschland). Ahrens wird am 1. Juni 2023 zu CABB wechseln und nach einer Übergangsphase von wenigen Monaten Valerie Diele-Braun nachfolgen, die am 1. Oktober eine neue berufliche Herausforderung annimmt. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Ahrens eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer starken Erfolgsbilanz für CABB gewinnen konnten. Thomas hat in seiner Karriere schon mehrfach Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt und dabei nachhaltig Wachstum und Profitabilität gesteigert. Mit seiner tiefgreifenden Branchenerfahrung wird er die Position von CABB als führendem Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung kundenspezifischer Wirkstoffe im Bereich Crop Science und in der Produktion hochspezialisierter Inhaltsstoffe für Kunden aus der Life-Science und Performance-Materials-Branche weiter stärken. Wir sind überzeugt, dass er mit CABB nach einem reibungslosen Übergang von Valerie erfolgreich das nächste Kapitel der Wachstumsgeschichte schreiben wird", sagte Roberto Gualdoni, Vorsitzender des Beirats. Ahrens verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf Geschäftsführungsebene in der Branche. Sein Fokus liegt darauf, globale Expansionsstrategien zu entwickeln und umzusetzen sowie langfristiges, profitables Wachstum voranzutreiben. Vor seiner Zeit bei COMPO EXPERT, wo er im März 2016 die CEO-Position übernommen hatte, war er u.a. vier Jahre lang als Vice President Europe bei ENTHONE tätig. ENTHONE ist ein weltweit führender Anbieter von chemischen Lösungen für die Oberflächenbeschichtung mit Kunden aus verschiedensten Industrien. Während Ahrens' Amtszeit haben sich beide Unternehmen sehr positiv entwickelt. "CABB ist mit ihren erstklassigen Produkten und Dienstleistungen ideal in den jeweiligen Märkten positioniert", so Ahrens. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen mehr als 1000 Kolleginnen und Kollegen rund um den Globus, dem gesamten Management-Team und der Eigentümerin Permira. Mit vereinten Kräften werden wir das volle Potenzial von CABB ausschöpfen und unsere nachhaltige Wachstumsstrategie vorantreiben." Über CABB Die CABB Group ist eines der führenden Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung (CDMO) von kundenspezifischen Wirkstoffen im Bereich Crop Science. CABB stellt außerdem hochspezialisierte Inhaltsstoffe für Kunden aus der Life-Science und Performance-Materials-Branche her. Das Unternehmen betreibt sechs Produktionsstätten in Gersthofen und Knapsack (Deutschland), Pratteln (Schweiz), Kokkola (Finnland), Jining (China) und Galena (USA). Im Geschäftsjahr 2022 setzte die Gruppe mit rund 1.200 Mitarbeitern über 755 Millionen Euro um.





IR Kontakt:

Martin Reichel, Head of Group Finance, Martin.Reichel@cabb-chemicals.com

