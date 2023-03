Der amerikanische Einzelhändler Oxford Industries Inc. (ISIN: US6914973093, NYSE: OXM) wird seinen Aktionären 0,65 US-Dollar als Quartalsdividende ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal (0,55 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 18 Prozent. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 28. April 2023 (Record date: 14. April 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 2,60 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen ...

