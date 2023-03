- Marc, heute ist der letzte Tag der PDAC 2023, wie hat sie dir gefallen, vor allem im Vergleich zu vor 3 Jahren? - Das heißt, eure Projekte sind in Kanada? - Warum habt ihr gerade diese Projekte in Ontario gekauft? - Ihr habt sehr viele Projekte - wo liegt der Fokus für dieses Jahr? - Was ist für dich das interessanteste Projekt? - Wie heißen diese drei Projekte? - Weißt du wie tief die Sunbeam Mine ...