Bern (ots) -Die Valiant Holding AG hat heute, am 24. März 2023, ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht.Der Geschäftsbericht der Valiant Holding AG gliedert sich in die Kapitel Lagebericht, Unternehmensverantwortung, Corporate Governance, Vergütungsbericht und Finanzbericht. Einleitend enthält der Bericht ein Interview mit dem Verwaltungsratspräsidenten Markus Gygax und dem CEO Ewald Burgener sowie eine Botschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre. Ergänzt wird die Berichterstattung durch einen gedruckten Kurzbericht und einen Online-Geschäftsbericht mit interaktiven Kennzahlen sowie einer Zusammenfassung des Geschäftsjahrs 2022. Der Online-Geschäftsbericht 2022 ist abrufbar unter: gb.valiant.chSämtliche Dokumente und Informationen zur Berichterstattung von Valiant sind aufgeschaltet unter: valiant.ch/ergebnisse.Über ValiantValiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 14 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Thurgau, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,7 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende - davon 75 Auszubildende.Pressekontakt:Kontakt für Analysten und Investoren:Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chKontakt für Medienschaffende:Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100904909