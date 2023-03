Das Hamburger 5-Sterne-Hotel bietet seit fünf Jahren modernen Luxus an der Alster Am 19. März 2018 hat das Hotel The Fontenay an der Hamburger Außenalster den Betrieb aufgenommen. Seitdem haben durchschnittlich 3.000 Gäste im Monat ein Übernachtungserlebnis in Hamburgs derzeit einzigem Leading Hotel of the World genossen. Das The Fontenay ist das Abbild eines neuen ...

