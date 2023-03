Evotec SE hat eine weitere Förderung, diesmal in Höhe von 6,6 Mio. US$, von der Bill & Melinda Gates Foundation für die Wirkstoffforschung im Bereich Tuberkulose erhalten. Mit den Mitteln wird Evotec ermöglicht, ein Portfolio an Tuberkulose-Wirkstoffforschungsprojekten weiterzuentwickeln, die das Potenzial haben, zu einem universellen, kürzeren, sichereren und einfacheren Behandlungsregime der Krankheit beizutragen. CEO Werner Lanthaler: "Die Förderung der Bill & Melinda Gates Foundation ermöglicht es uns, unser Engagement für die globale Gesundheit fortzusetzen und auszubauen, um einen bedeutsamen Beitrag zum Erreichen des United Nation Sustainable Development Goal Nr. 3 zu leisten und eine einfachere, sicherere und schnellere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...