secunet Security Networks AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: Geschäftsjahr 2022 mit Rekordumsatz abgeschlossen, Prognose für 2023 sieht weiteres Wachstum vor [Essen, 24. März 2023] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, veröffentlicht heute den testierten Jahresabschluss und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz erreichte mit rund 347 Mio. Euro einen neuen Bestwert. Das EBIT betrug 47 Mio. Euro. Der Gewinnverwendungsvorschlag sieht eine Dividende von 2,86 Euro je Aktie vor. Der Auftragsbestand lag zum Abschlussstichtag mit fast 200 Mio. Euro auf einem Rekordniveau. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet. Im Geschäftsjahr 2022 konnte sich secunet trotz herausfordernder Rahmenbedingungen, zum Beispiel in Bezug auf das gesamtwirtschaftliche Klima oder die anhaltenden Erschütterungen in den globalen Lieferketten, sehr gut weiterentwickeln und dabei erneut ein Umsatzwachstum erzielen. Der im Geschäftsjahr 2022 realisierte Konzernumsatz stieg auf 347,2 Mio. Euro (Vorjahr: 337,6 Mio. Euro). Damit konnte secunet den seit Jahren anhaltenden profitablen Wachstumskurs fortsetzen und zum neunten Mal in Folge ein Geschäftsjahr mit einem neuen Bestwert beim Umsatz abschließen. secunet erzielte im Geschäftsjahr 2022 ein Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 47,0 Mio. Euro (Vorjahr: 63,9 Mio. Euro). Das Konzernperiodenergebnis lag bei 31,3 Mio. Euro (Vorjahr: 43,0 Mio. Euro), entsprechend betrug das verwässerte und unverwässerte Konzernergebnis je Aktie 4,84 Euro (Vorjahr: 6,66 Euro). Der Jahresüberschuss der secunet Security Networks AG belief sich auf 36,9 Mio. Euro (Vorjahr: 43,5 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund der erzielten Ergebnisse werden Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 2,86 Euro vorschlagen (Vorjahr: 5,38 Euro, davon 2,01 Euro per Sonderdividende). Mit einer Ausschüttungsquote von 50 % des Jahresüberschusses entspricht dies der langjährigen und aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik der Gesellschaft (Vorjahr: 80 %, davon 30 % per Sonderdividende). Der Auftragsbestand des secunet Konzerns lag zum 31. Dezember 2022 auf einem Rekordniveau und summierte sich auf 197,6 Mio. Euro. Der Anstieg im Vorjahresvergleich (31. Dezember 2021: 185,2 Mio. Euro) resultierte vor allem aus einem hohen Auftragseingang von Kunden aus dem behördlichen Umfeld (Geschäftsbereich Public Sector). "Wir sind mit unseren Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen sehr zufrieden. Trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds und den anhaltenden Lieferkettenproblematiken ist es uns gelungen, erneut einen Umsatzanstieg und damit einen neuen Rekordumsatz zu erzielen", so Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. "Vieles spricht dafür, dass secunet positiv in die Zukunft blicken kann. Diese Zuversicht wird durch den rekordstarken Auftragsbestand von fast 200 Mio. Euro bestärkt. Auf dieser Grundlage wollen wir unseren Weg als führender deutscher Anbieter von hochwertigen Cybersicherheitslösungen erfolgreich fortsetzen." Der Vorstand formuliert die Prognose für den secunet Konzern und das Geschäftsjahr 2023 wie folgt: Erwartet wird ein deutliches Umsatzwachstum auf etwa 375 Mio. Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird mit einem leichten Zuwachs auf rund 50 Mio. Euro gerechnet. Die Prognose setzt voraus, dass sich die Beschaffungslage auf den globalen Halbleitermärkten nicht wesentlich verschlechtert. Ferner wird die Prognose unter der Annahme abgegeben, dass sich wesentliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel in Bezug auf die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung sowie die Investitionsneigung der Kunden, nicht negativ verändern werden. Der Geschäftsbericht 2022 steht unter www.secunet.com als Download für Sie bereit. Kontakt Philipp Gröber

Leiter Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen / Germany

www.secunet.com ISIN: DE0007276503

WKN: 727650

Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

secunet - Schutz für digitale Infrastrukturen secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt - wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben. Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX gelistet und erzielte 2022 einen Umsatz von rund 347 Mio. Euro. secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com . Disclaimer Diese Mitteilung enthält vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Jede Aussage in dieser Mitteilung, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der secunet Security Networks AG derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.



