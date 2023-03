NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hellofresh nach einem Kapitalmarkttag auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die bestätigten mittelfristigen Ziele des Kochboxenlieferers sollten diejenigen Anleger beruhigen, die eine Senkung befürchtet hätten, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management einen guten Einblick in die Profitabilität der einzelnen Bereiche sowie in die operativen Geschäfte gegeben. Er bleibe aber vor allem mit Blick auf die Umsatzentwicklung vorsichtig und liege mit seinen Schätzungen unter den mittelfristigen Unternehmenszielen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 00:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 04:01 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

