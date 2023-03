Die Patrizia-Aktie (WKN: PAT1AG) reagiert auf die schlechte Börsenstimmung am Donnerstag mit einem Kursrückgang von -2% und notiert aktuell bei 9,52 €. Ein weiterer Grund für diese Entwicklung sind die schlechten Zahlen im Geschäftsbericht für 2022. Gegenüber dem Jahreshoch von 12,30 € ist der Kurs insgesamt um -22% zurück gegangen. Die in Augsburg ansässige Patrizia SE ist ein unabhängiger globaler Anbieter von Investments in Immobilien und Infrastruktur. ...

