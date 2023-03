The following instruments on XETRA do have their first trading 24.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.03.2023Aktien1 ES0126501131 Alantra Partners S.A.2 FI0009007603 Stora Enso Oyj3 US00449R1095 Accelleron Industries Ltd. ADR4 THB231010R11 True Corporation PCL NVDR5 US74365N2027 Protagenic Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 US698299BV52 Panama, Republik2 DE000HLB46G5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale3 DE000NLB4QV1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000LB2BXC5 Landesbank Baden-Württembergy5 DE000LB2BYP5 Landesbank Baden-Württembergy6 DE000LB2ZX75 Landesbank Baden-Württembergy7 DE000LB2BXB7 Landesbank Baden-Württembergy8 DE000LB324F8 Landesbank Baden-Württembergy9 DE000LB2BZ30 Landesbank Baden-Württembergy10 DE000LB2BWY1 Landesbank Baden-Württembergy11 DE000LB323N4 Landesbank Baden-Württembergy12 DE000LB2BZ22 Landesbank Baden-Württembergy13 DE000LB2CB03 Landesbank Baden-Württembergy14 DE000LB2BZW8 Landesbank Baden-Württembergy15 DE000LB2BY98 Landesbank Baden-Württembergy16 DE000LB2VGL9 Landesbank Baden-Württembergy17 DE000LB32VL6 Landesbank Baden-Württembergy18 DE000LB2BZL1 Landesbank Baden-Württembergy19 DE000LB2BZ06 Landesbank Baden-Württembergy20 DE000LB2BZ14 Landesbank Baden-Württembergy21 DE000LB2BYZ4 Landesbank Baden-Württembergy22 DE000LB2VJW0 Landesbank Baden-Württembergy23 DE000LB381Z6 Landesbank Baden-Württembergy24 DE000LB38184 Landesbank Baden-Württembergy25 DE000LB33EN6 Landesbank Baden-Württembergy26 DE000LB381V5 Landesbank Baden-Württembergy27 DE000LB33DG2 Landesbank Baden-Württembergy28 DE000LB32X25 Landesbank Baden-Württembergy29 DE000LB32VM4 Landesbank Baden-Württembergy30 DE000LB32X17 Landesbank Baden-Württembergy31 DE000LB33H32 Landesbank Baden-Württembergy32 DE000LB33FD4 Landesbank Baden-Württembergy33 DE000LB33CV3 Landesbank Baden-Württembergy34 DE000LB32Z07 Landesbank Baden-Württembergy35 DE000LB32X09 Landesbank Baden-Württembergy36 DE000LB32W75 Landesbank Baden-Württembergy37 DE000LB32WZ4 Landesbank Baden-Württembergy38 US59217HDZ73 Metropolitan Life Global Funding I39 US65473PAN50 NISOURCE Inc.40 CH1249416087 Geberit AG41 DE000HLB47W0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale42 DE000HLB46K7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale43 DE000HLB46H3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale44 DE000HLB4595 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale45 LU2573966905 Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF46 IE000JTPK610 iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF47 IE000H22E3N8 iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF