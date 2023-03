Die Verbio Aktie macht Sorgen: Zwei sehr schwache Tage in Folge haben den Aktienkurs weiter fallen lassen. Die Abwärtsbewegung der Biokraftstoff-Aktie, die bereits Mitte November an der Doppeltopzone 2022 bei 87,40/88,10 Euro begann, hat den Aktienkurs des ostdeutschen Unternehmens in den letzten Wochen auf 42,44 Euro fallen lassen. Gestern ging es ...

