Offshore-Windenergie soll ein wichtiger Baustein beim Gelingen der Energiewende sein. Für Konzerne wie RWE, Vestas oder Ørsted ist das eine große Chance. Umso wichtiger ist es, dass der Ausbau der Offshore-Windleistung nun auch in Deutschland nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) konsequent vorangetrieben wird."Nach all dem, was wir heute sehen und wissen, werden wir die 30 Gigawatt 2030 schaffen und vielleicht sogar noch mehr", sagte er am Donnerstag bei einem Besuch des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...