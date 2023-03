PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Air France-KLM von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1,63 auf 2,30 Euro angehoben. Die Ergebnisse der Fluggesellschaft dürften in diesem Jahr von einer soliden Nachfrage und entsprechend guten Preisen profitieren, schrieb Analyst Sumit Mehrotra in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine stärkere Fokussierung auf das Premium-Geschäft sollte den Kostendruck aufwiegen. Die Verschuldung dürfte sich derweil im Rahmen halten./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 06:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FR0000031122