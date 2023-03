Inmitten der hohen Inflation gibt es Preissenkungen an Orten, an denen es die wenigsten erwarten: Bei Immobilien. Warum die Preise zum ersten Mal seit 2010 fallen und was es zu beachten gibt. Die Preise für Wohnimmobilien sind Ende 2022 erstmals seit zwölf Jahren gefallen. Sie sanken von Oktober bis Dezember um durchschnittlich 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das ist der erste Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...