Ein kurzer Blick auf die Kion Aktie und ihre charttechnische Lage: Nach einer vorangegangenen Konsolidierung hat der Aktienkurs des MDAX-Konzerns vier Tage in Folge mit einem Plus abgeschlossen - gestern sogar mit 5,5 Prozent. Auffällig auch die Intraday-Wende bei Kions Aktienkurs am Montag dieser Woche. Seitdem ist das Papier vom Konsolidierungstief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...