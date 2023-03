76% der europäischen Bürogebäude drohen bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu veralten, wenn die Vermieter nicht in Modernisierungen investieren oder alternative Nutzungsmöglichkeiten für die Gebäude finden. Das sind die wichtigsten Ergebnisse des Berichts "Obsolescence = Opportunity: The next evolution of office space in Europe" der international tätigen Immobilienberatung Cushman & Wakefield. Flexible und nachhaltige Büroflächen bei Nutzern im FokusNeue Arbeitsmodelle, eine veränderte Nutzernachfrage, ...

