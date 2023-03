Nach dem Cyberangriff von Ende Februar ist der Rosenbauer Konzern nun wieder im regulären Betrieb. "Die frühe Entdeckung dieses Angriffes und die rasche Reaktion durch unsere Konzern-IT haben uns geholfen, die Auswirkungen zu begrenzen. Obwohl wir eindeutig über dem Berg sind, kann es auch in den nächsten Wochen noch da und dort zu Verzögerungen einzelner Geschäftsabläufe kommen.", erklärt CEO Sebastian Wolf. Die Cyber-Attacke sowie die folgende Abschaltung der IT-Infrastruktur haben die einzelnen Unternehmensbereiche in unterschiedlichem Ausmaß betroffen und in der Produktion zu Stehzeiten bis zu zwei Wochen geführt. Insbesondere die Organisation der internen Materialflüsse war beeinträchtigt. Einige Niederlassungen wie etwa ...

