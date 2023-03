Die Apple-Aktie hat gestern 0,7% gewonnen, ist aber deutlich unter dem Tageshoch aus dem Handel gegangen. Rückblick: Nach dem erfolgreichen Test des Volumenmaximums (= Level mit dem meisten Volumen seit dem 2020er-Tief) ist die Apple-Aktie in der vergangenen Handelswoche in eine Aufwärtsbewegung übergegangen. Dabei gelang den Notierungen am Dienstag ...

