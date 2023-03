Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am 25. Oktober 2022 gab Orascom Development Egypt (ODE), die größte ägyptische Tochtergesellschaft von Orascom Development Holding AG (ISIN CH0038285679/ WKN A0NJ37), bekannt, dass sie ein unverbindliches Angebot (Non-binding Offer) von Sixth of October Development and Investment Company S.A.E (SODIC) für den Erwerb des gesamten Aktienkapitals ihrer Tochtergesellschaft Orascom for Real Estate S.A.E. (ORE), der Eigentümerin des O West Projekts, erhalten hatte, so die Orascom Development Holding AG so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...