Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die von Verunsicherung und Risikoaversion geprägten Rahmenbedingungen sorgten für Zurückhaltung auf dem Primärmarkt, so die Analysten der Helaba zu SSAs.Die EU habe 4,5- und 9,3-jährige Laufzeiten auktioniert. Auf Basis eines Bid to cover-Ratio-Vergleichs sei die Auktion ähnlich erfolgreich verlaufen, wie dies in der Vergangenheit bereits der Fall gewesen sei. Auch der Freistaat Sachsen habe sich mit der Emission einer 500 Mio. EUR bis 2028 laufenden Benchmark auf die Bühne gewagt. Die Anleihe sei bei MS-9 und damit unverändert im Vergleich zur Vermarktung platziert worden. Angesichts der derzeitigen Marktumfeldes sei der Deal ganz ordentlich gelaufen. Der deutsche Zeichnungsanteil dürfte relativ hoch ausgefallen sein. Deutsche Förderbanken würden erfahrungsgemäß eine wesentliche Rolle spielen. ...

