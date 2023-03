Zum Ende einer schwankungsreichen Woche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein schwacher Handelstag ab. Für den DAX -0,94% ging es zum Handelsstart um 0,77 Prozent auf 15.093 Punkte nach unten. Damit rückt die vielbeachtete 15.000-Punkte-Marke erneut in den Fokus. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen vor dem Wochenende beeinflussen:1. Achterbahnfahrt an der Wall StreetDie US-Börsen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...