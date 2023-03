DJ Gates-Stiftung fördert erneut Evotec-Wirkstoffforschung gegen Tuberkulose

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec bekommt von der Bill & Melinda Gates Foundation 6,6 Millionen Dollar für ihre Forschung an neuen Wirkstoffen zur Behandlung der Tuberkulose (TB). Das Geld wird in die Erforschung von Wirkstoffen gesteckt, mit denen die Behandlung der Infektionskrankheit verkürzt, aber auch sicherer und einfacher werden kann, wie das Biotech-Unternehmen in Hamburg mitteilte.

Die aktuell medikamentös behandelbare Tuberkulose erfordert in der einfachsten Form die Einnahme von vier Wirkstoffen über einen Zeitraum von sechs Monaten. Allerdings gibt es vermehrt Resistenzen. "Die Zunahme arzneimittelresistenter TB und die komplexe und zeitaufwändige Behandlung von Patienten unterstreichen den dringenden Bedarf für eine neue Generation der Behandlungsmöglichkeiten für alle Formen von TB", sagte Evotec-CEO Werner Lanthaler. Es ist die zweite TB-Förderung der Stiftung, die Evotec erhält.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2023 04:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.