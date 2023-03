FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im ansonsten eher wieder schwachen Gesamtmarkt sind Papiere von Gerresheimer am Freitag mit einem Kursplus von bis zu 1,8 Prozent aufgefallen. JPMorgan-Analyst David Adlington sprach nach einem Austausch mit dem Unternehmen von einem starken Jahresstart des Herstellers von Spezialverpackungen. Bei der aktuell wenig ambitionierten Bewertung sieht er eine attraktive Chance, auf das Thema GLP1 zu setzen. Gerresheimer wird die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal Anfang April vorlegen.

Adlington erinnerte an seine Empfehlung vor zwei Wochen. Die noch recht jungen GLP-1-basierten Behandlungen gelten in der Gesundheitsindustrie als wichtige Entwicklung und sind zunehmend im Kommen. Bei den betroffenen Diabetes-2-Patienten funktioniert ein bestimmtes körpereigenes Hormon nur unzureichend - es wird daher nachgeahmt, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Gerresheimer liefert die Insulin-Pens für diese Behandlung an die Branchengrößen Novo Nordisk und Eli Lilly ./ag/mis