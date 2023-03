NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 144,10 Euro belassen. Das dürfte ein starkes Quartal gewesen sein, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. So dürfte sich das Umsatzwachstum in beiden Konzernsegmenten der Marke von 20 Prozent annähern. Auf Konzernebene werde sich auch die Profitabilität des Herstellers von Spezialverpackungen voraussichtlich verbessern./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A0LD6E6