Das jüngst in den USA ausgelöste Banken-Beben hat zum Teil zu massiven Kursverlusten in diesem Sektor geführt. Diesen Kursrückgang hat Vorstand und Aufsichtsrat genutzt, um eigene Aktien im Gegenwert von mehr als 7,5 Millionen Dollar zu kaufen. Es handelt sich dabei um den amerikanischen Finanzdienstleister Charles Schwab. Das Unternehmen ist in den Bereichen der Vermögensverwaltung, Wertpapierhandel und in der Finanzberatung tätig. Das Produktangebot ...

