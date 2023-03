München (ots) -- Nico Suave setzt mit neuer mitreißender Single Fuß zwischen Pop und Rap- Der Hip-Hop-Künstler sorgt bereits seit 2000 für bedeutende Akzente- "Höher" ist ab Freitag, den 24. März 2023, erhältlichDer Titel spielt die Musik, das macht Nico Suave mit der Veröffentlichung seiner neuen Single "Höher" ganz klar. Der Songtitel zeigt bereits deutlich, wohin seine Reise geht: nach oben. Der Wahlhamburger setzt mit der Single ein klares Statement und überzeugt durch energiegeladenes Songwriting und eingängige Lyrics. Es wird eine mitreißende Mischung aus Rap und Pop erzeugt, die sich in der neuen Single zeigt. "Höher" erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 24. März, auf allen digitalen Kanälen erhältlich.Nico Suave veröffentlicht seine neue Single "Höher", die in einer Mischung aus Rap und Pop zusätzlich organische Elemente, wie Bläser und Chöre einschließt. Dabei ist die Single eine augenzwinkernde Motivationshymne, bei der sich Nico Suave selbstbewusster präsentiert als je zuvor.Der seit seiner 2001 veröffentlichten Debütsingle "Vergesslich" als fester Bestandteil der deutschen Hip-Hop-Szene zählende Künstler hat seither zahlreiche Alben veröffentlicht, seine Songwriting Skills auch im klassischen Pop bewiesen und das Kollektiv "Team Liebe" ins Leben gerufen. Mit seinem letzten Album sammelte Nico weit über 20 Mio. Streams und hat aktuell über 120.000 Follower auf Spotify. Mit Auftritten beim ESC-Vorentscheid 2022, Schlag den Star, im ZDF am Brandenburger Tor und Platzierungen in den Best-Of Deutschpop 2021 Listen, ist der Wahl-Hamburger aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken.Die Single "Höher" zeigt dabei, dass Nico Suave auch weiterhin ein wichtiger Impulsgeber und Künstler ist und bleibt. Über sein kommendes Album sagt er: "Wenn ich das Album in drei Worten beschreiben müsste, wären diese: Hoch, höher, (am) höchsten. 2023 gibt es für mich nur eine Richtung, denn das Album wird echter, größer, organischer und vielfältiger.Nico Suaves Single "Höher" erscheint am 24. März 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Digital-Vertrieb Zebralution.----- Download / Stream-----LINK (https://zebralution.lnk.to/Hoeher)----------Musikvideo----------LINK (https://www.youtube.com/watch?v=EtVv8DN8aVY)Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5471233