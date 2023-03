Das Portal deutsche-solarberatung.net im Stile einer unabhängigen Solarberatung ist mittlerweile offline und wird vom Berliner Startup als "zeitlich begrenztes Marketingprojekt" verargumentiert. Das Portal deutsche-solarberatung.net ist mittlerweile vom Netz genommen worden, verschiedene Screenshots der Seite sind jedoch noch verfügbar - und zeichnen das Bild einer seriösen Seite, deren Logo mit schwarz-rot-goldenem Rand an den Stil einer Bundesbehörde angelehnt war. Sieht ganz so aus wie eine unabhängige Vergleichsseite für all diejenigen, die sich in Zeiten der Energiekrise über Solaranlagen und die verschiedenen Anbieter informieren wollen? Falsch ...

