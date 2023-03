DJ Deutsche Bank will Anleihen vor Fälligkeit 2028 zurückzahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank will nachrangige Anleihen mit einem Milliardenvolumen vor ihrer Fälligkeit zurückkaufen. Die betroffenen Papiere, so genannte Fixed to Fixed Reset Rate Subordinated Tier 2 Notes, mit einer Fälligkeit im Jahr 2028 haben ein Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar, wie das Frankfurter Geldhaus mitteilte. Gezahlt werden sollen 100 Prozent des Nennwerts der Anleihen (ISIN US251525AM33), zuzüglich aufgelaufener Zinsen bis zum Einlösungsdatum.

March 24, 2023

