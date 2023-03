Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am zweiten Wochenende in Folge kam es zu einem Paukenschlag, so die Analysten der Helaba im Kommentar zu Senior Unsecured.Nach den Turbulenzen auf dem US-Bankenmarkt sei am Sonntag eine außerordentliche, von der Regierung veranlasste Übernahme der Credit Suisse durch die UBS besiegelt worden. Der Kaufpreis betrage 3 Mrd. CHF - die Übernahme sei mit umfangreichen Garantien seitens der Schweizer Nationalbank (SNB) und vom Bund ausgestattet worden. Die Nationalbank habe außerordentliche Mittel von zusätzlich 200 Milliarden Franken gewährt, der Bund sichere Risiken in Höhe von 9 Mrd. CHF ab. Die AT1-Anleihen der Credit Suisse (CS) mit einem Volumen von 16 Mrd. CHF würden herabgeschrieben (Bail in) und der Betrag dem Eigenkapital der CS zugerechnet. ...

