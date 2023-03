Linz (www.anleihencheck.de) - Mehrere Nationalbanken wie die FED & EZB haben innerhalb der letzten Woche ihre Sitzungen abgehalten, um die nach wie vor hohe Inflation einzudämmen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In die Schlagzeilen sei zuletzt auch die Pleite der Credit Suisse geraten, die kurz vor einer staatlich gestützten Übernahme durch die Schweizer Großbank UBS stehe. Am Donnerstag sei auch die Schweizer Nationalbank (SNB) an der Reihe gewesen und habe trotz Turbulenzen im heimischen Bankensektor den SNB-Leitzins um 50 BP auf nun 1,5% angehoben. Seit der letzten Sitzung im Dezember 2022 sei die Teuerungsrate stark angestiegen und habe bei 3,4% gelegen und notiere somit weit über dem Ziel von 0,0% bis 2,0%. ...

