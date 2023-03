Volkswagen Nutzfahrzeuge will die Produktion des ID. Buzz steigern. Damit sollen zum einen die Lieferzeiten sinken und das Elektromodell in weiteren Ländern angeboten werden. Zudem will VWN sein Angebot an leichten Elektro-Nutzfahrzeugen ausbauen. Bisher hat VWN mehr als 32.000 Exemplare des ID. Buzz und ID. Buzz Cargo verkauft, wie der Hersteller im Rahmen der Vorstellung seiner Geschäftszahlen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...