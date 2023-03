Mannheim (ots) -Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz war mit ihrem "Chiarina-Quartett" diese Woche in der Morningshow von bigFM zu Gast. Das Ensemble besteht aus einem Kontrabass, einem Cello, einer Bratsche und zwei Geigen. Das "Chiarina Quartett" begeisterte zusammen mit bigFM Praktikantin Ines Sina Vogt, die in Wien eine klassische Musicalausbildung absolviert hat. Hier trifft Pachelbels Kanon in D-Dur auf "No One" von Alicia Keys, Mattafix "Big City Life" und "Where is the Love" von den Black Eyed Peas als Mashup."Wir wollen unseren Hörer: innen einfach mit "bigFM goes Classic" klassische Musik näherbringen und werden diese musikalischen Collagen sicherlich auch zukünftig weiter ausbauen. Begeistert hat die Hörer: innen sowie das ganze Team, die wahnsinnige Stimme der bigFM Praktikantin Ines Sina Vogt, die zusammen mit dem "Chiarina-Quartett" alle in Ihren Bann gezogen hat", sagt bigFM Programmchef Patrick Morgan.Vorbereitet wurde diese Klangcollage von Audio-Volontärin Dalina Diaconeasa, die ein Musikstudium absolviert hat und somit Partituren lesen und einordnen kann. Nach Co-Produktionen mit dem ehemaligen Hip-Hop Duo "SXTN" und verschiedenen "The Voice-of-Germany" - Sänger:innen ist das "Chiarina-Streichquartett" der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bigFMs neuester musikalischer Coup.bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in weiten Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie in den Ballungsräumen Berlin und Hamburg. Als Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment, unterhaltsame und informierende Stories, aktuelle News und Musik ist bigFM für seine Community eine feste Instanz, die sich vom Mainstream absetzt. bigFM erreicht 2,14 Millionen Hörer pro Tag (ma 2022 Audio II) und generiert 7,209 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2023 IP Audio I). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Pressekontakt:Michael WeilandPressesprecherTel. 0172 / 3822469Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164355/5471277