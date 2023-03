Eurobattery Minerals AB (EBM) hat bekannt gegeben, dass sie ihre Option ausgeübt hat, ihre Anteile an FinnCobalt Oy, die die Abbaurechte für das Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekt Hautalampi hält, von 40 % auf 70 % zu erhöhen. Die Transaktion umfasst eine Barzahlung in Höhe von 250 TEUR und EBM-Aktien im Wert von 1,0 Mio. EUR, ein attraktiver Preis im Vergleich zur Bewertung der bestehenden 40%igen Beteiligung an FinnCobalt durch AlsterResearch. Die jüngste Vormachbarkeitsstudie in Verbindung mit dem Erwerb von FinnCobalt stärkt die wirtschaftlichen Aussichten des Unternehmens für den Abbau von Batteriemineralien in Finnland. AlsterResearch bekräftigt die Spec. Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von SEK 12,70 (SEK 10,20), was auf ein starkes Aufwärtspotenzial hinweist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Eurobattery%20Minerals%20AB





