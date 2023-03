Illumina: jetzt in den Weltmarktführer der Gensequenzierung einsteigen?

Der Rücksetzer der Illumina-Aktie (ILMN) sieht interessant aus! Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ILMN ISIN: US4523271090



Rückblick: Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens aus dem kalifornischen San Diego liegt mit 14.5 Prozent im Halbjahresplus. Auffällig ist das Gap-Up vom 10. auf 13. März. Der anschließende Rücksetzer zur 20-Tagelinie sieht sehr interessant aus.

Chart vom 23.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 216.95 USD

Meinung: Illumina ist Weltmarktführer im Wachstumsmarkt der Gensequenzierung, indem es Wachstumsraten von 20 bis 30 Prozent gibt. Die Produkte ermöglichen es Forschern, DNA zu analysieren und Genvariationen, zum Beispiel im Kampf gegen den Krebs, zu erstellen. Im ersten Quartal wurde ein Umsatz von 1.1 Milliarden Dollar generiert, was weit über den Erwartungen der Analysten lag. Der Auftragseingang liegt auf Rekordniveau. Dank der neuesten Technologieentwicklung, der Illumina OS X 6000dx High-Throughput-Sequenzierer, ist der Preis für die Sequenzierung des menschlichen Genoms auf nur noch 200 USD gefallen. Dieser Durchbruch ist ein großer Schritt in der Entwicklung von Genom-Medizin und in der Verbesserung der Lebensqualität.

Setup: Für unseren Long-Einstieg orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 13. März an. Frische Quartalszahlen werden am 9. Mai gemeldet, so dass diese unser Setup vorerst nicht stören.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ILMN



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.