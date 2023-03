Twitter will am 1. April damit beginnen, die kostenlosen blauen Häkchen-Symbole für verifizierte Profile zu entfernen. Um das Zeichen zu behalten, müssten Einzelpersonen das pro Monat acht Euro teure Abo Twitter Blue abschließen, hieß es in einem Tweet in der Nacht zum Freitag. Twitter-Besitzer Elon Musk verwies auch darauf, dass mit bei Twitter verifizierten Unternehmen und Organisationen verbundene Accounts automatisch das Symbol bekämen. Twitter setzte den Basis-Preis für verifizierte Unternehmen und Organisationen in Deutschland bei 950 Euro im Monat plus 50 Euro für jeden angeschlossenen Account an. Twitter kämpft nach der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme durch Musk mit sinkenden Werbeerlösen und hofft auf ...

