London (www.anleihencheck.de) - In den Vereinigten Staaten könnten die Zinsen ihren Höchststand früher erreichen als erwartet, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Probleme im Finanzsektor hätten auch in der vergangenen Woche die Schlagzeilen beherrscht. In den USA würden jüngste Entwicklungen auf strengere Standards bei der Kreditvergabe der Banken hindeuten. Das habe eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen zur Folge. Die Auswirkungen seien schwierig abzuschätzen. Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell habe jedoch eingeräumt, dass sie denen einer Zinserhöhung von 25 oder 50 Basispunkten gleichkommen könnten. Daher sollte ein niedrigerer Höchststand der Fed Funds eingepreist werden. ...

