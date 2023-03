Linz (www.anleihencheck.de) - In Großbritannien ist das Preisniveau trotz eines prognostizierten, leichten Rückgangs erneut angestiegen und liegt mittlerweile bei 10,4%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuellen Konjunkturdaten zufolge, würden Volkswirte von einer Rezession in Großbritannien ausgehen. Die britische Notenbank (BoE) habe somit unter Zugzwang gestanden und habe im Kampf gegen die überraschend gestiegene Inflation, den Leitzins am Donnerstag um 25 BP angehoben. Dieser liege mittlerweile bei 4,25%. Nach einer kurzen Schwäche in den letzten beiden Tagen habe der Britische Pfund nach der Ankündigung der BoE leicht an Stärke zurückgewonnen und EUR/GBP notiere mittlerweile bei Kursen um 0,8820. (24.03.2023/alc/a/a) ...

