Die von LG Energy Solution (LGES) in Arizona geplante Batteriefabrik wird deutlich größer ausfallen als bisher bekannt. Nicht nur die Kapazität für Rundzellen fällt nun höher aus, es soll auch noch eine weitere Produktionsstätte für Pouchzellen mit LFP-Zellchemie gebaut werden. LGES hatte vor einem Jahr eine Produktionsstätte für zylindrische Batteriezellen zum Einsatz in Elektrofahrzeugen in Queen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...