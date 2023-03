Das Beben im Bankensektor setzt sich fort. Weiterhin geht an den Märkten Sorgen wegen einer neuen möglichen Finanzkrise um. Während die Aktie der Deutschen Bank bereits zweistellig im Minus notiert, geben auch die Scheine der Commerzbank deutlich nach. Die charttechnische Lage sieht nun kritisch aus.Die schlechte Stimmung im Bankensektor hält an. Die Sorge, dass es noch ein Nachbeben in Form einer Finanzkrise 2.0 nach dem Kollaps mehrerer US-Regionalbanken sowie den Schwierigkeiten bei der Credit ...

