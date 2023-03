Evotec hat eine Förderung in Höhe von 6,6 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation für die Wirkstoffforschung im Bereich Tuberkulose (TB) erhalten. Mit der Förderung unterstützt die Stiftung bereits zum zweiten Mal Evotecs Erforschung von TB-Wirkstoffen. Die Aktie startete im frühen Handel im Plus, rutschte zuletzt aber ins Minus.Die Förderung ermöglicht dem Unternehmen, ein Portfolio an TB-Wirkstoffforschungsprojekten weiterzuentwickeln, die das Potenzial haben, zu einem universellen, ...

