In Deutschland bewegt sich am Montag nichts: Keine Bahnen oder Busse, keine Flugzeuge oder Schiffe, möglicherweise sind Autobahntunnel geschlossen In Deutschland dürfte am kommenden Montag durch den Mega-Streik nicht mehr viel gehen. Ein totales Verkehrschaos droht. Mit einem doppelten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi gemeinsam den Verkehr weitgehend lahmlegen. Ausfälle und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...