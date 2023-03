Microsoft erhöht die Preise für Office 365 und Co.

Werbung







Seit mehr als 2 Dekaden sind die Produkte von Microsoft im Office-Bereich etabliert. Nun erhöht der Software-Riese erneut seine Preise für die Cloud-Dienste, nachdem bereits im vergangenen Jahr eine Anpassung stattfand.



Bereits im April sollen die Preise der Cloud-Dienste von Microsoft angepasst werden. Betroffen sind hiervon unter anderem auch Dienste wie Office 365 und Dynamic 365. Diese Anpassungen beschränken sich allerdings auf Geschäftskunden, Privatkunden sollen nicht betroffen sein. Im Euroraum belaufen sich die Preiserhöhungen auf 11%, welche der Konzern mit dem schwankenden Euro-Dollar Kurs begründet. Ebenfalls soll aus diesem Grund von nun an im Halbjahres-Turnus eine Anpassung an den Wechselkurs stattfinden, um eine einheitliche Preisgestaltung zu vollziehen.









Ebenfalls beginnt im April die Dividendensaison, denn im April und Mai schütten viele der DAX®-Unternehmen ihre Dividende aus. Dies wirkt sich auch auf den DAX® selbst aus. Grund genug für uns, einen Blick auf die Historie zu werfen. Prädestiniert hierzu ist die technische Analyse. Dieser bedient sich unser Analyst Jörg Scherer, um in der aktuellen Ausgabe seines börsentäglichen Newsletters auf eben diese Saisonalität im DAX® einen genaueren Blick zu werfen. Die aktuelle Ausgabe finden Sie unter folgendem Link:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC