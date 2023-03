Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4097/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/27 geht es um einen Absturz des ATX, dafür um die erstmalige Nr. 1-Position für diesen Podcast in den Apple Charts. Etwas enttäuscht bin ich, dass beim Aktienbarometer 2023 der Besitz von Österreich-Aktien nicht nachgefragt wurde. Spekulatives habe ich zu Bawag und Kapsch. News gibt es zu Valneva, Rosenbauer und Research zu Amag und Lenzing. Respekt vor der Andritz. ATX aktuell: ...

