Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der italienische Staat nimmt über eine Anleihe (ISIN IT0005532723/ WKN A3LE93) 9,92 Milliarden Euro frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon in Höhe von 2,00% erhalten, die erste Zinszahlung erfolge am 14.09.2023. Fällig werde die Anleihe am 14.03.2028. Der Mindestbetrag liege bei 1.000 Nominalen. Die kleinsten handelbaren Einheiten würden ebenfalls 1.000 Nominale betragen. Von Moody's gebe es ein Baa3 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 23.03.2023) (24.03.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...