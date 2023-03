Am gestrigen Tag verbuchte Platin bis zum Handelsschluss unter einem anders als insbesondere in Gold wesentlich weniger nervösen und volatilen Handel einen kleinen Kursgewinn um + 0,3 % auf 990 USD.Hierin zeigt sich, dass Engagements in Platin (TVC:PLATINUM) derzeit völlig offenkundig und auch fundamental angezeigt als wesentlich berechenbarer und solider einzustufen sind, als das aktuell von einer regelrechten "Bankenkrisen- und Zinshysterie" (positiv wie negativ) geprägte, grundsätzlich überaus zinssensitive Gold (TVC:GOLD).Platin ...

