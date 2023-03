Die Lage an den Märkten ist noch immer angespannt. Der Zinsentscheid der Fed war notwendig, bleibt aber in seiner Wirkung begrenzt. "Investoren haben deshalb in den vergangenen Tagen innerhalb der sicheren Häfen noch einmal zusätzliche Sicherheit gesucht", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking der Hamburger Sutor Bank. "Nur echte Bonitäten konnten hier profitieren, die Zinsunterschiede wachsen." Die US-Notenbank hatte kaum eine andere Wahl, als die angekündigte Zinserhöhung auch tatsächlich durchzuführen. "Ein Abwarten hätte den Spekulationen um weitere Schieflagen bei US-Banken ...

