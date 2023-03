Hannover (ots) -Herzlichen Glückwunsch, Hannover & Langenhagen! Das Umweltprojekt "E-Waste-Race", das von der "lavera Thomas Haase Stiftung" und "Das Macht Schule" bereits zum zweiten Mal in Hannover durchgeführt wurde, fand heute mit einem herausragenden Ergebnis seinen Abschluss. Dank der Unterstützung der Hannoveraner haben Schülerinnen und Schüler in den letzten vier Wochen insgesamt 17.167 Elektroschrott-Teile eingesammelt - das sind 4.710 Teile und 38 % mehr als im Vorjahr. Sieger des E-Waste-Race mit 1.752 Punkten ist die IGS Süd Langenhagen, die phänomenale 2.376 Teile aus privaten Haushalten zusammengetragen und damit einen Schulausflug ins Universum nach Bremen gewonnen hat.Jährlich fallen allein in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Laut Umweltbundesamt wurden im Jahr 2019 in Deutschland etwa 947 Tonnen Elektroaltgeräte gesammelt. Rund 835 Tonnen stammten dabei aus privaten Hauthalten[1]. Und genau solche wertvollen Ressourcen, die meist im Keller liegen, werden durch das Umweltprojekt E-Waste-Race von Schülerinnen und Schülern eingesammelt. In dem Projekt treten 10 Schulen in einen Wettstreit für die Nachhaltigkeit, bilden Umweltteams und setzen sich im Unterricht mit Recycling und Kreislaufwirtschaft sowie den damit verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auseinander. Durch Medienarbeit aktivieren die Jugendlichen ihre Nachbarschaft und sammeln Elektroschrott aus privaten Haushalten ein.Die Bilanz der 252 Schülerinnen und Schüler ist beeindruckend: 9.249 Kabel, 841 Telefone/Mobiltelefone, 401 Monitore/Computer/Drucker und 6.676 Teile aus der Kategorie "Alles andere", wie Bügeleisen, Toaster, Elektrozahnbürsten oder Wasserkocher, können durch den Entsorger Remondis fachgerecht entsorgt und darin enthaltende, wertvolle Rohstoffe wiederverwertet werden.Schirmherr Belit Onay, Oberbürgermeister der Stadt Hannover: "Viele Dinge, die wir wegwerfen, sind kein Abfall, sondern Wertstoffe. Wenn sie im Wege der Kreislaufwirtschaft weiterverwertet werden, hilft uns das, Ressourcen zu sparen und das Müllproblem anzugehen. Zehn Schulen haben beim E-Waste-Race dieses Ziel in die Tat umgesetzt und Elektroschrott gesammelt. Es ist beindruckend, welche Mengen zusammengekommen sind. Ich gratuliere allen teilnehmenden Schüler*innen zu ihrem vorbildlichen Engagement und ganz besonders natürlich der IGS SÜD Langenhagen, die auf dem ersten Platz gelandet ist."Prof. Dr. Hans Fleisch, Vorsitzender der Lavera Thomas Haase Stiftung: "Mit der Stiftung unterstützen wir Umwelt- und Bildungsprojekte, die sich mit Klimaschutzpädagogik auseinandersetzen. Beim E-Waste-Race erfahren junge Menschen, wie leicht sich durch Engagement und das eigene Vorbildverhalten nachhaltige Erfolge gemeinsam erzielen lassen. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr den Oberbürgermeister von Hannover und das Kultusministerium als Schirmherren gewinnen konnten. Wir danken auch den Hannoveranern für die Unterstützung, gratulieren der Gewinnerschule IGS Süd Langenhagen und den Schülerinnen und Schülern, die insgesamt 2.376 Teile Elektroschrott gesammelt und dafür herausragende 1.752 Punkte erzielt haben. Und wir freuen uns natürlich auch über das beachtliche Gesamtergebnis in diesem Jahr, mit dem wir den Erfolg des Vorjahres nochmals um 38% übertreffen konnten."Tim Wilms, Geschäftsführer der REMONDIS Electrorecycling GmbH: "Als regional und international tätiges Entsorgungsunternehmen unterstützen wir die Bildungsinitiative des "E-Waste-Race" natürlich gerne. Wollen wir als Gesellschaft zukünftig unabhängiger von Rohstoffimporten sein, so führt kein Weg am fachgerechten Recycling vorbei. Wir gratulieren den diesjährigen Gewinnern des Wettbewerbs herzlich und bedanken uns bei allen Teilnehmenden für den tollen Einsatz. Dank Euch können nun die wertvollen Rohstoffe, die in den gesammelten Elektroaltgeräten stecken, in den Kreislauf zurückgeführt werden."Sonja Köthe, projektverantwortliche Lehrerin: "Ein rundum gelungenes Projekt! Beim E-Waste Race konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen um die begrenzten Ressourcen der Erde ganz nebenbei erweitern und vor allem erfahren: "Ich kann etwas tun!" Der Wettbewerbscharakter hat sie angespornt, sogar über die Schule hinaus aktiv zu werden; auch Familie und Freunde wurden beim Sammeln und Abholen miteinbezogen. Sich Strategien zum Ziel zu überlegen, mutig eine gute Sache auch vor unbekannten Menschen zu vertreten, zu erleben, dass in einer Gruppe jeder etwas anderes gut kann, und damit gemeinsam etwas zu erreichen ... das sind Lerngelegenheiten, die im Kopf bleiben - und im Herzen!"Julia Willie Hamburg, Niedersächsische Kultusministerin: "Projekte wie das E-Waste-Race sind ein gelungenes Beispiel, wie die Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Akteuren im Bereich einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und mit Spaß für alle Beteiligten funktionieren kann. Schulen haben dabei die wichtige Aufgabe, Kindern und Jugendlichen eine selbstbestimmte verantwortungsvolle Teilhabe an unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die Vermeidung sowie der Umgang mit Elektroschrott ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Ich danke daher allen Partnerinnen und Partnern, die die Umsetzung dieses Projekts möglich machen."Mirko Heuer, Bürgermeister von Langenhagen: "Ich bin stolz, dass gleich zwei Langenhagener Schulen die beiden ersten Plätze beim E-Waste Race belegt haben. Zeigt es doch, wie sensibilisiert und motiviert unsere Schülerinnen und Schüler beim Thema Umwelt- und Ressourcenschutz sind."Die Lavera Thomas Haase StiftungDie Lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens.Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.lavera, die stiftungseigene Naturkosmetikmarke, ist eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands. lavera engagiert sich nicht nur für den Tierschutz, sondern auch für verschiedene nationale und internationale Klimaschutz- und Entwicklungsprojekte.Mehr zu Unternehmen und Marke: www.lavera.de; www.laverana.comDas macht Schule"Das macht Schule hilft mit Praxisprojekten Schülerinnen und Schüler auf das zukünftige Leben vorzubereiten, Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. "Das macht Schule" ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert. Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns.Das E-Waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos ins Leben gerufen, ist vielfach ausgezeichnet und schon an über 1.500 Schulen gelaufen. Eine Evaluation belegt die positive Wirkung auf das Verhalten. Mehr: www.das-macht-schule.net/e-waste-race."Rückfragen zum Projekt oder Interviewanfragen an Herrn Prof. Fleisch richten Sie gern an Sabine Kästner-Schlemme, Sabine.Kaestner@lavera.de, Tel. 051167541154.[1] https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/elektroaltgeraeteelektronikaltgerate-in-deutschlandPressekontakt:Sabine Kästner, Presse und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569sabine.kaestner@lavera.de oder presse@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/5471587