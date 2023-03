Nach der kräftigen Zwischenerholung vom Wochentief am Montag hat es die Aktien europäischer Banken am Freitag wieder schwer erwischt. Der Stoxx Europe 600 Banks sackt am Mittag um sechs Prozent an, die Commerzbank verliert acht Prozent, die Deutsche Bank sogar 14 Prozent. Die Angst geht um vor Lehman 2.0.Der Zahlungsausfall nachrangiger Anleihen der Credit Suisse hat Sorgen über höhere Refinanzierungskosten von Banken heraufbeschworen. Hinzu kommen Vertrauenseinbußen ins Bankensystem und Verwirrung ...

