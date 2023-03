© Foto: picture alliance / IPP | Italy Photo Press



Der Top-Ökonom Nouriel Roubini hält eine "schwere Rezession" im nächsten Jahr für wahrscheinlich. Ein "Bermuda-Dreieck" von Gefahren bestehe für die Wirtschaft. Was kommt da auf uns zu?

Roubini, der die globale Finanzkrise 2007-2008 vorhersagte und sich an der Wall Street den Spitznamen "Dr. Doom" verdiente, erläutert seine dystopischen Überlegungen im Podcast "Forward Thinking" des McKinsey Global Institute.

Der Professor der New York University warnt darin vor der "enormen Anhäufung von Schulden" weltweit in den vergangenen Jahrzehnten. "Wir haben die Schuldenkrise schon ein paar Mal vermieden", so Roubini gegenüber Forward Thinking. "Wir haben die Sache auf die lange Bank geschoben. Wir haben vielen Leuten aus der Patsche geholfen und ihnen unter die Arme gegriffen. Aber jetzt ist das Spiel vorbei, weil man Inflation hat und die Zinsen anheben muss. Da besteht die Gefahr, dass die Mutter aller Schuldenkrisen entsteht."

Durch die Zinsanhebungen der Fed hält der Ökonom eine "schwere Rezession" im nächsten Jahr für wahrscheinlich. Laut Roubini befinde sich die Fed und andere Zentralbanken jetzt in einer Lose-Lose-Position. Eine Anhebung der Zinssätze könne das Bankensystem erschüttern und zu größerer Instabilität führen, während eine Senkung der Zinssätze die Inflation anheizen würde. "Es ist zu spät, eine Lösung zu finden, die eine harte Landung und schwere finanzielle Spannungen verhindert", sagte er Anfang der Woche bei Bloomberg TV.

Roubini vergleicht die Gefahrensituation mit einem Bermuda-Dreieck: "Sie haben einen Stoß auf Ihr Einkommen, auf Ihre Vermögenswerte und dann auf die Last der Finanzierung Ihrer Verbindlichkeiten. Und dann gerät man in eine Notlage, wenn man ein hoch verschuldeter Haushalt oder ein Unternehmen ist".

Wenn eine solche Notlage weit genug verbreitet sei, komme es zu einer Systemkrise bei der Verschuldung von Privathaushalten und Unternehmen, mit Zahlungsausfällen und Zahlungsrückständen. Laut Roubini sind wir davon nicht mehr weit entfernt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion